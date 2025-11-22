Fiorentina-Juventus 0-1 dopo 45′: rigore tolto ai bianconeri, poi la sblocca Kostic

22/11/2025 | 18:56:55

La Juventus è avanti nei primi 45′ a Firenze dopo una gara tosta. Al 14′ una grande azione di Vlahovic che fa secco Marì con un colpo di tacco e viene steso in area con una doppia trattenuta. L’arbitro indica il dischetto, ma dopo revisione al VAR viene tolto il rigore. Al 25′ la Fiorentina è andata vicina al vantaggio in contropiede con un gran tiro di Kean, finito sulla traversa. Al 50′ la sblocca Kostic con un grande tiro da fuori.

Foto: Kostic Instagram