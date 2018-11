Fiorentina-Juve, le ultimissime sulle probabili formazioni

Archiviata la tre giorni di coppe europee, torna il campionato con la 14esima giornata di Serie A. La capolista Juve farà visita alla Fiorentina, anticipo delle ore 18, una sfida mai banale e ricca di significati. Pioli recupera Pezzella, che torna al centro della difesa viola insieme a Vitor Hugo, ricomponendo il quartetto con Milenkovic e Biraghi davanti a Lafont. In mezzo al campo Edimilson Fernandes verso una maglia da titolare al fianco di Veretout e Benassi, con Gerson avanzato nel tridente con Simeone e Chiesa. Dall’altra parte, Allegri dovrebbe rilanciare dal 1′ Cancelo e Chiellini in difesa, con De Sciglio e Bonucci che completano la difesa davanti a Szczesny. A centrocampo c’è la possibilità di vedere Cuadrado mezzala, con Bentancur e Matuidi, mentre Pjanic potrebbe osservare un turno di riposo. Davanti, Dybala favorito su Douglas Costa per completare il tridente con Cristiano Ronaldo e Mandzukic.

FIORENTINA-JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI:

Fiorentina (4-3-3) – Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson Fernandes; Gerson, Simeone, Chiesa. All. Pioli.

Juventus (4-3-1-2) – Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Matuidi; Dybala; Cristiano Ronaldo, Mandzukic. All. Allegri.

Foto: Twitter ufficiale Juventus