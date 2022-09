Fiorentina, Italiano: “Con l’Atalanta gara difficile ma sono fiducioso. Milenkovic parzialmente recuperato”

La Fiorentina del presidente Commisso è chiamata alla delicata sfida contro la capolista (seppur in coabitazione con il Napoli) Atalanta e Vincenzo Italiano, tecnico viola, ne è consapevole. Intervenuto in conferenza stampa, lo stesso Italiano esprime le sue sensazioni annunciando anche il recupero di alcune pedine fondamentali: “La squadra sta bene. Solito lavoro quando mancano i Nazionali. In questi due giorni dobbiamo approfondire anche con loro, abbiamo lavorato bene con il resto del gruppo”. Su Milenkovic: “Sta lavorando in gruppo, ma lo abbiamo gestito per farlo salire di condizione ed è recuperato parzialmente. Vediamo le convocazioni e la rifinitura di domani. La partita sarà molto difficile, l’Atalanta è tra le più in forma, ma sono fiducioso. La vittoria contro il Verona ci ha fatto lavorare serenamente, la pausa ha fatto bene”.

Foto: twitter Fiorentina