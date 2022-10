Fiorentina-Inter, un tifoso inibito per 3 anni. Previsto per oggi un altro Daspo

Non sono passati inosservati i fatti accaduti sugli spalti durante Fiorentina–Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, un primo Daspo è stato notificato ieri e un altro arriverà probabilmente oggi. Nelle scorse ore è stato sanzionato con il divieto ad entrare negli stadi italiani e dell’Unione Europea per 3 anni il 56enne che aveva spintonato in Maratona due agenti della Squadra Mobile in borghese, mentre oggi un provvedimento amministrativo almeno della stessa entità sarà emesso nei confronti del sostenitore viola che ha colpito con un pugno il tifoso interista che sabato sera al Franchi indossava la maglia di Dimarco.

Foto: Twitter Fiorentina