Fiorentina-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni

Tra meno di 24 ore andrà in scena il posticipo della venticinquesima giornata di Serie A tra Fiorentina e Inter. L’ex di turno Stefano Pioli dovrebbe optare per il 4-3-3 con Lafont in porta, Milenkovic, Vitor Hugo al centro della difesa con Laurini e Biraghi sulle corsie laterali; Benassi, Edimilson Fernandes e Veretout in mezzo al campo, Chiesa e Gerson a sostegno di Muriel (favorito su Simeone). Dall’altra parte il fiorentino Luciano Spalletti, orfano ancora di Icardi, sarebbe intenzionato a schierare i suoi con il 4-2-3-1 con Handanovic tra i pali, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar e Asamoah nella linea difensiva, Vecino, Brozovic in mediana, Politano, Nainggolan e Perisic quasi certamente agiranno alle spalle dell’unica punta Lautaro Martinez. Appuntamento a domani, Stadio Franchi, ore 20:30. A seguire le probabili formazioni dell’incontro:

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson Fernandes, Veretout; Chiesa, Simeone, Gerson. All.: Pioli.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. All.: Spalletti.

Foto: zimbio