Fiorentina-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera andrà in scena il posticipo tra Fiorentina e Inter. Montella, a caccia di una scossa, dovrebbe schierarsi col consueto 3-5-2 con Dragowski in porta, Milenkovic, Pezzella e Caceres nella linea difensiva; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli e Dalbert a centrocampo con Chiesa e Boateng in attacco con Ribery fuori per infortunio. Conte, chiamato a cancellare l’eliminazione dalla Champions, sarebbe propenso a rispondere in maniera speculare con Handanovic tra i pali, Skriniar; De Vrij e Bastoni in difesa; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero e Biraghi in mezzo al campo e in avanti il tandem composto da Lautaro e Lukaku. Appuntamento al “Franchi”, ore 21. A seguire le probabili formazioni.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng. Allenatore: Montella.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar; de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Conte.

