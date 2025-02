Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali

Qui di seguito le formazioni ufficiali del match Fiorentina-Inter, recupero della sfida di campionato sospesa lo scorso 1 dicembre, a causa del malore accusato in campo da Edoardo Bove. La Fiorentina scende in campo con tre terzini in campo (Gosens, Dodò e Parisi) e con Comuzzo a destra. Richardson e Mandragora in mediana, Beltran e Kean in avanti. L’Inter sceglie come coppia d’attacco Lautaro e Thuram, Bisseck parte dall’inizio nei tre di difesa. Chance anche per Frattesi.

FIORENTINA (4-4-1-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodo, Mandragora, Richardson, Parisi, Beltran; Kean. All: Raffaele Palladino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. All: Simone Inzaghi.

Foto: Instagram Fiorentina