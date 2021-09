Fiorentina-Inter, la vittoria viola manca dal 2017. Nerazzurri a caccia del record di reti consecutive

La gara di cartello di questa 5a giornata di Serie A, il primo turno infrasettimanale della stagione, sarà senza dubbio la sfida di domani sera al Franchi, tra Fiorentina e Inter. Una gara tra due squadre in grande forma, l’Inter a 10 punti imbattuta, la Fiorentina reduce da 3 vittorie consecutive, due delle quali fuori casa.

Da tanti anni non si affrontavano le due squadre in una posizione così importante di classifica. La compagine nerazzurra nelle ultime sei trasferte, ha vinto solamente due volte. In precedenza erano arrivati cinque successi consecutivi. Inter che è a caccia della 24a gara consecutiva a segno, che permetterebbe di eguagliare il record del club del 1950-51.

L’ultima vittoria della Fiorentina contro i nerazzurri è il pirotecnico 5-4 dell’aprile 2017: nelle ultime otto sfide sono arrivati quattro successi dell’Inter e altrettanti pareggi. I toscani hanno vinto due delle ultime tre partite giocate in casa. Un dato curioso è che le due formazioni si sono affrontate solamente una volta di martedì, il 15 settembre 2018: vinse l’Inter di Spalletti 2-1.

Sfida nella sfida, certamente, il duello tra bomber. Se nella Fiorentina si aspetta Vlahovic, a secco contro il Genoa, l’Inter può affidarsi ad una cooperativa del gol, con Lautaro e Dzeko a guidare l’attacco dei campioni d’Italia.

Foto: Twitter Fiorentina