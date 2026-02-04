Fiorentina, inizia l’era Paratici: il nuovo ds è arrivato al Viola Park
04/02/2026 | 17:30:51
Inizia l’era Paratici alla Fiorentina. Il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, in carica proprio da oggi, 4 febbraio 2026, è da poco arrivato in città, nello specifico al Viola Park. Il dirigente torna in Italia dopo aver salutato la Juventus nel 2021, poi l’esperienza al Tottenham. Domani al Viola Park andrà in scena la presentazione del dirigente davanti alla stampa presente.
Foto: sito Fiorentina