Fiorentina, inizia l’era Gattuso: il tecnico è al centro sportivo

In mattinata Gennaro Gattuso è arrivato a Firenze. L’ex tecnico del Napoli si è catapultato subito nella realtà della Fiorentina: dopo le ore 9.30 ha varcato i cancelli del centro d’allenamento ‘Davide Astori’ raggiungendo lì il suo staff tecnico. Una visita programmata da tempo: un primo approccio al mondo viola, per prendere conoscenza di tutte le strutture del club. Successivamente è in programma anche un meeting con i dirigenti viola per mettere a punto le prossime strategie di mercato.

FOTO: Sito Milan