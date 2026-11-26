Fiorentina, infortunio per Viery: lesione del capo lungo del bicipite femorale sinistro

26/11/2026 | 15:58:47

La Fiorentina ha comunicato le condizioni di Viery Fernandes.

Questo il report del club:

“ACF Fiorentina comunica che, nella giornata di ieri, il calciatore Viery Fernandes è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Monza-Fiorentina. Le indagini svolte hanno evidenziato una lesione del capo lungo del bicipite femorale della coscia sinistra.

Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nelle prossime settimane”.

Foto: sito Fiorentina