Fiorentina, infortunio per Parisi: lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro

21/01/2026 | 18:57:09

La Fiorentina ha comunicato tramite un report medico le condizioni di Fabiano Parisi.

Questo il report del club:

“ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di ieri, il calciatore Fabiano Parisi è stato sottoposto ad accertamenti clinico -strumentali a seguito dell’infortunio occorso nella gara di campionato Bologna-Fiorentina. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni”.

Foto: Instagram Parisi