Fiorentina, infortunio per Parisi: lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro
21/01/2026 | 18:57:09
La Fiorentina ha comunicato tramite un report medico le condizioni di Fabiano Parisi.
Questo il report del club:
“ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di ieri, il calciatore Fabiano Parisi è stato sottoposto ad accertamenti clinico -strumentali a seguito dell’infortunio occorso nella gara di campionato Bologna-Fiorentina. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni”.
Foto: Instagram Parisi