Fiorentina in silenzio stampa e in ritiro dopo la sconfitta con il Sassuolo

Fiorentina in silenzio stampa ed in ritiro dopo la pessima sconfitta sul campo del Sassuolo. E’ questa la decisione presa dai vertici viola dopo la sconfitta della squadra di Iachini, che è stata protagonista di un secondo tempo bruttissimo dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio 1-0.

Il ritiro, a tempo indeterminato, partirà da domani visto che stasera la squadra tornerà tardi da Reggio Emilia e non ci sono i tempi per organizzare, fa sapere la società.