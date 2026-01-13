Fiorentina, in chiusura Harrison. Tra Baldanzi e Fabbian…

13/01/2026 | 10:20:14

La Fiorentina è in chiusura per Jack Harrison, esterno offensivo classe 1996, in uscita dal Leeds. Dopo l’arrivo di Solomon, un altro specialista di fascia per dare le soluzioni che servono a Vanoli. Il Leeds lo aveva acquistato dal Manchester City nell’estate 2021 per poco meno di 13 milioni, Harrison lavora molto per la squadra ma segna poco, l’importante era risolvere un altro problema sulle corsie negli ultimi 30 metri. La Fiorentina continua a seguire Baldanzi che la Roma libererà soltanto dopo aver chiuso le operazioni in entrata, nelle ultime ore si è registrato un tentativo del Genoa (De Rossi lo aveva già sindaco) ma il diretto interessato vuole aspettare. Contatti anche per Fabbian, il Bologna lo valuta più di 15 milioni ed è interessato a Fazzini.

Foto: sito ufficiale Leeds