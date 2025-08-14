Fiorentina, in amichevole c’è la sconfitta con la Rappresentativa Universitaria Giapponese (2-1)
14/08/2025 | 22:20:52
La Fiorentina perde 2-1 nell’ amichevole contro la Rappresentativa Universitaria Giapponese nell’ amichevole al Viola Park. Al 18’ vantaggio dei viola con un bel cross di Sohm che finisce sui piedi di Gudmundsson che da pochi passi batte Sato.
Pareggio del nipponici con Tsuneto al 32’ dopo un bel cross di Yoshimura. Bella ripresa, a 10 minuti dalla fine, arriva addirittura la vittoria dei giapponesi con la rete di Ikegaya.
Foto: sito Fiorentina