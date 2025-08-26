Fiorentina, il rimbalzo Lindelof-Comuzzo: gli aggiornamenti

26/08/2025 | 23:59:19

La Fiorentina vuole prendere un altro difensore centrale e lo ha individuato in Lindelof. In mattinata vi abbiamo raccontato tutto, il pressing viola anche con la “benedizione” di David de Gea che conosce bene il suo ex compagno attualmente svincolato. E aver come “gancio” di un portiere così carismatico può essere decisivo, infatti la Fiorentina si è portata avanti per Lindelof e adesso vuole chiudere anticipando sia Everton che Brentford. La storia di Comuzzo è collegata fino a un certo punto perché la Fiorentina vuole prendere un difensore a prescindere, sapendo che negli ultimi giorni di mercato ci possono essere spifferi. L’Al Hilal stava sondando due o tre difensori, la notizia dell’interesse per Comuzzo risale a diversi giorni fa ed è stata confermata nelle ultimissime ore. Se il classe 2005 aprirà definitivamente, non ci vorrà molto per arrivare a un intesa dai club da 35 milioni e con i bonus forse qualcosa in più.

FOTO: Sito United