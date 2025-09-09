Fiorentina, il report su Gudmundsson: la nota del club

09/09/2025 | 13:35:07

Arriva la nota della Fiorentina in merito alle condizioni del giocatore Albert Gudmundsson. Non un infortunio grave per l’islandes, che comunque verosimilmente sarà costretto a saltare almeno la partita della ripresa in Serie A, sabato sera al Franchi contro il Napoli.

Questa la nota: “ACF Fiorentina comunica che nella tarda serata di ieri il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti clinico/strumentali a seguito del trauma contusivo/distorsivo occorso nella serata di sabato, nel corso della partita Islanda-Azerbaigian. Gli esami svolti hanno evidenziato una sollecitazione a carico del legamento perone/astragalico anteriore. Il calciatore ha iniziato immediatamente il percorso terapeutico/riabilitativo stabilito dallo staff sanitario viola e le sue condizioni saranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni al fine di considerare eventuali disponibilità per la gara di sabato”.

Foto: x Fiorentina