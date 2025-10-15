Fiorentina, il punto sugli infortunati

15/10/2025 | 14:48:29

Sui propri canali ufficiali, la Fiorentina ha fatto parlare il medico del club, Luca Pengue, per fare il punto sugli infortunati.

Su Kean:

“Moise è rientrato lunedì sera e ha iniziato subito le terapie. Fortunatamente, gli esami non hanno evidenziato alcuna lesione. La distorsione c’è stata, e ora cerchiamo di farlo tornare in campo quanto prima. Per ora procede tutto bene e valuteremo le sue condizioni giorno dopo giorno”.

Dodo e Fazzini:

“Loro due erano usciti per problemi differenti: Dodo per un problema muscolare, mentre Jacopo aveva avuto due piccoli traumi distorsivi durante la partita. Entrambi hanno lavorato in modo tranquillo nei giorni di sosta e sono regolarmente in gruppo”.

Sohm:

“Anche lui sta bene ed è in gruppo da martedì. Le sue condizioni sono buone, anche se continuiamo a monitorare sia lui sia Dodo e Fazzini”.

Pongracic:

“Marin ha avuto un trauma distorsivo con la nazionale. Nel corso della mattinata faremo tutte le valutazioni, ma non dovrebbe essere nulla di preoccupante”.

Kouamé:

“Ha concluso il percorso riabilitativo dopo la ricostruzione del legamento crociato. Per ora siamo cauti nel farlo entrare nei ritmi, perché vogliamo prevenire alcune problematiche muscolari che potrebbero presentarsi in questa fase”.

Lamptey:

“Il recupero procede molto bene. Siamo già vicini al ritorno alla corsa. Come per Dodo, stiamo sfruttando la tecnologia a nostra disposizione”.

Foto: X Fiorentina