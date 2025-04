Fiorentina, il 9 agosto amichevole con il Manchester United

30/04/2025 | 12:20:23

Amichevole di lusso per la Fiorentina. Il club viola ha annunciato che il 9 agosto scenderà in campo Di seguito il comunicato del club viola: ” 9 AGOSTO AMICHEVOLE CON IL MANCHESTER UNITED. ACF Fiorentina è lieta di annunciare che, sabato 9 agosto, alle 13:45 (CET), in occasione della Snapdragon Cup, verrà disputata un’ amichevole di prestigio con il Manchester United sul terreno dell’ Old Trafford. I biglietti per l’evento sono già in vendita ed acquistabili attraverso il seguente link: https://tickets.manutd.com/en-GB/categories/home-tickets L’eventuale diretta TV/streaming della partita sul territorio italiano verrà definita successivamente”.

Foto: sito Fiorentina