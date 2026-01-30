Fiorentina, i convocati per Napoli: ci sono Kean e Piccoli
30/01/2026 | 16:45:24
La Fiorentina ha reso noti i convocati per la gara di domani a Napoli.
Confermato il recupero, oltre che di Moise Kean, anche di Roberto Piccoli: entrambi saranno a disposizione dell’allenatore viola.
Questa la lista ufficiale:
Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini.
Difensori: Balbo, Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Kouadio, Parisi, Pongracic, Ranieri. Centrocampisti: Brescianini, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour. Attaccanti:Gudmundsson, Harrison, Kean, Piccoli, Solomon.
Foto: sito Fiorentina