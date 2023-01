Fiorentina, i convocati per la sfida contro il Torino: non c’è Amrabat

Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati della Fiorentina per la sfida di domani contro il Torino, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. L’esclusione di Amrabat è legata alla situazione delle ultime ore, il ragazzo non è tranquillo e, dunque, il tecnico viola ha deciso di lasciarlo fuori dalla partita fondamentale per i viola di domani.

Portieri: Terracciano, Sirigu, Cerofolini

Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, M.Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Amatucci, Barak, Bianco, Bonaventura, Duncan, Mandragora

Attaccanti: Gonzalez, Ikoné, Jovic, Kouamé, Cabral, Saponara

Foto: Instagram Amrabat