Fiorentina, i convocati per il Rapid Vienna. Out Gosens e Kean
22/10/2025 | 15:20:23
Stefano Pioli allenatore della Fiorentina, ha convocato 24 giocatori per la partita in programma domani alle ore 18.45 contro il Rapid Vienna, sfida valida per la seconda giornata di Conference League. Robin Gosens è assente per sindrome influenzale, mentre Moise Kean rimane a Firenze per svolgere lavoro individuale.
Di seguito tutti i giocatori convocati dalla Fiorentina:
Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli. Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Kospo, Kouadio, Pablo Mari, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti.
Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Richardson, Sabiri, Sohm.
Attaccanti: Dzeko, Gudmundsson, Piccoli.
Foto: sito Fiorentina