Fiorentina, i convocati per il Milan. Non recuperano Colpani e Gosens

La Fiorentina ha reso nota la lista ufficiale dei calciatori convocati dal tecnico Raffaele Palladino per la gara di domani in casa del Milan. Non recuperano Robin Gosens e Andrea Colpani, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici.

Questa la lista completa:

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano

Difensori: Comuzzo, Dodo, Pablo Mari, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri

Centrocampisti: Adli, Cataldi, Fagioli, Folorunsho, Mandregora, Ndour, Richardson

Attaccanti: Beltran, Gudmundsson, Kean, Zaniolo

Foto: sito Fiorentina