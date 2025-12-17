Fiorentina, i convocati per il Losanna. C’è Fortini
17/12/2025 | 16:37:10
Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha diramato la lista dei convocati per la partita in programma domani a Losanna, valida per la Conference League.
Assenti, oltre allo squalificato Ndour, anche Fazzini e Gosens.
C’è invece Fortini, non al meglio dal punto di vista fisico.
Questo l’elenco completo:
Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli. Difensori: Comuzzo, Dodò, Fortini, Kouadio, Kospo, Marì, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti. Centrocampisti: Fagioli, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Richardson, Sohm Attaccanti: Dzeko, Gudmundsson, Kean, Kouamé Piccoli.
Foto: sito Fiorentina