Fiorentina, i convocati per Cremona: c’è Kean
15/03/2026 | 17:32:44
La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati di Raffaele Palladino per il match contro la Cremonese. Tra le notizie più importanti c’è il ritorno tra i convocati di Moise Kean.
Questa la lista completa:
Portieri: De Gea, Leonardelli.
Difensori: Balbo, Comuzzo, Dodo, Gosens, Kouadio, Parisi, Pongracic, Ranieri, Rugani.
Centrocampisti: Brescianini, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Harrison, Mandragora, Ndour.
Attaccanti: Braschi, Gudmundsson, Kean, Piccoli.
Foto: Instagram Kean