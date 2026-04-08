Fiorentina, i convocati di Vanoli per il Crystal Palace: out Kean. Tornano Dodò e Mandragora
08/04/2026 | 15:38:46
Paolo Vanoli ha diramato la lista dei convocati della Fiorentina per il Crystal Palace, si rivedono Dodò e Mandragora, assente Kean:
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRASCHI Riccardo
3) CHRISTENSEN Oliver (P)
4) COMUZZO Pietro
5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
6) DE GEA QUINTANA David (P)
7) DELI Lapo
8) FABBIAN Giovanni
9) FAGIOLI Nicolò
10) FAZZINI Jacopo
11) GOSENS Robin Everardus
12) GUDMUNDSSON Albert
13) HARRISON Jack Davi
14) KOŠPO Eman
15) KOUADIO Eddy Nda Konan
16) LEONARDELLI Pietro (P)
17) MANDRAGORA Rolando
18) NDOUR Cher
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) PUZZOLI Giorgio
22) RANIERI Luca
