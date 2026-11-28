Fiorentina, i convocati di Vanoli: in tre saltano l’Udinese
28/11/2026 | 18:13:57
Paolo Vanoli, in vista della trasferta di Udine, in programma domenica alle 12:30, dovrà fare a meno degli infortunati Parisi, Pongracic e Viery. La lista dei convocati:
ATTA Arthur Eric Kolawolé
BRESCIANINI Marco
CHRISTENSEN Oliver (G)
CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
DE GEA QUINTANA David (G)
DRAGUSIN Radu-Matei
FAGIOLI Nicolò
GNONTO Degnand Wilfried
GOMES BETUNCAL Norberto Bercique
JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro
LEZZERINI Luca (G)
MASTANTUONO Franco
MAZZEO Brando
NDOUR Cher
NETO LOPES João Mário
NJIE Alieu Badara
OULAI Christ Ravynel Inao
PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo
PEREIRA GONÇALVES Pedro António
RANIERI Luca
TURNONE Niccolò
VALDEPEÑAS TALAVERA Victor