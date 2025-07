Fiorentina, i convocati di Pioli per la tournée in Inghilterra

28/07/2025 | 09:30:10

La Fiorentina è pronta a fare le valigie: oggi la squadra di Stefano Pioli partirà per l’Inghilterra, dove sarà impegnata in una tournée estiva che si concluderà il 9 agosto. Il programma prevede tre test di alto livello contro Leicester, Nottingham Forest e Manchester United, utili per mettere minuti nelle gambe e valutare il lavoro svolto durante la preparazione. Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Christensen, De Gea, Leonardelli, Martinelli

Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Kospo, Kouadio, Marì, Parisi, Pongracic, Ranieri, Trapani, Viti

Centrocampisti: Bianco, Fagioli, Fazzini, Mandragora, Montenegro, Ndour, Richardson, Sabiri

Attaccanti: Beltran, Braschi, Dzeko, Gudmundsson, Kean

Foto: insta pioli