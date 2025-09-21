Fiorentina, i convocati di Pioli per il Como. Torna Gudmundsson
21/09/2025 | 11:11:04
Alle 18 la Fiorentina sfida il Como. Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati. Torna Gudmundsson.
Questa la lista completa:
Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.
Difensori: Comuzzo, Dodò, Fortini, Gosens, Lamptey, Marí, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti.
Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Richardson, Sohm, Nicolussi Caviglia.
Attaccanti: Gudmundsson, Piccoli, Dzeko, Kean, Sabiri.
Foto: sito Fiorentina