Fiorentina, i convocati di Pioli per il Como. Torna Gudmundsson

21/09/2025 | 11:11:04

Alle 18 la Fiorentina sfida il Como. Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati. Torna Gudmundsson.

Questa la lista completa:

Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.

Difensori: Comuzzo, Dodò, Fortini, Gosens, Lamptey, Marí, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti.

Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Richardson, Sohm, Nicolussi Caviglia.

Attaccanti: Gudmundsson, Piccoli, Dzeko, Kean, Sabiri.

Foto: sito Fiorentina