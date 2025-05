Fiorentina, i convocati di Palladino per il Venezia

11/05/2025 | 19:15:48

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati di Raffaele Palladino per la sfida al Venezia (domani ore 18.00). Non è presente lo squalificato Nicolò Zaniolo, mentre è out Kean, che giovedì aveva accusato problema alla coscia. In attacco chiamato Tommaso Rubino. Di seguito la lista completa.

Portieri: De Gea, Terracciano, Martinelli

Difensori: Dodo, Moreno, Pongracic, Comuzzo, Marì, Ranieri, Parisi, Gosens

Centrocampisti: Colpani, Mandragora, Adli, Richardson, Ndour, Folorunsho, Fagioli

Attaccanti, Beltran, Gudmundsson, Caprini, Rubino

Foto: Instagram Palladino