Fiorentina, i convocati di Palladino per il Celje

Domani sera, alle 21, la Fiorentina scenderà in campo in Slovenia contro il Celje per la gara di andata dei quarti di finale di Conference. La squadra viola è in partenza in questi minuti e nel gruppo viola non ci sono defezioni se non quelle annunciate di Gosens e Colpani per infortunio e di Ndour e Pablo Marì perché esclusi dalla lista UEFA. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano

Difensori: Baroncelli, Comuzzo, Dodo, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri

Centrocampisti: Adli, Cataldi, Fagioli, Folorunsho, Mandragora, Richardson

Attaccanti: Beltran, Caprini, Gudmundsson, Kean, Zaniolo

Foto: Instagram Palladino