Fiorentina, i convocati di Italiano per l’Inter

Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro l’Inter. Il tecnico recupera sia Venuti che Nico Gonzalez con l’argentino che era in forse dopo l’infortunio subito contro il Genoa sabato scorso. Assente Pulgar che non figura in lista, al suo posto il giovane Bianco.

Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano

Difensori: Biraghi, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Amrabat, Benassi, Bianco, Bonaventura, Duncan, Maleh, Torreira

Attaccanti: Callejon, Nico Gonzalez, Kokorin, Saponara, Sottil, Vlahovic

Foto: twitter Fiorentina