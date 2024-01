Fiorentina, i convocati di Italiano per l’Inter: out Brekalo

Alla vigilia della sfida contro l’Inter, in programma per domani alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha diramato la lista dei convocati. Torna Nico Gonzalez, dopo essere rientrato in lista per la Supercoppa Italiana senza scendere però in campo nella gara poi persa contro il Napoli in semifinale, mentre è assente Josip Brekalo, sempre più vicino – come anticipato – ad approdare all’Hajduk Spalato. Fuori anche Christensen e Dodo, oltre allo squalificato Cristiano Biraghi.

Portieri: Martinelli, Terracciano, Vannucchi.

Difensori: Comuzzo, Faraoni, Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Mina, Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Amatucci, Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Maxime Lopez, Mandragora, Arthur.

Attaccanti: Beltran, Nico Gonzalez, Ikone, Nzola, Sottil

Foto: Twitter Fiorentina