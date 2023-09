Fiorentina, i convocati di Italiano per l’Atalanta

Il tecnico della Fiorentina vincenzo Italiano ha diramato l’elenco dei convocati in vista della gara di domani delle 18 contro l’Atalanta. Assenti gli infortunati Castrovilli, Yerry Mina ed Ikone, mentre è presente per la prima volta in stagione Antonin Barak.

Portieri: Terracciano, Christensen, Martinelli

Difensori: Dodò, Kayode, Milenkovic, Quarta, Ranieri, Biraghi, Parisi, Comuzzo

Centrocampisti: Arthur, Duncan, Mandragora, Bonaventura, Infantino, Barak, Amatucci

Attaccanti: Nico Gonzalez, Sottil, Brekalo, Nzola, Beltran, Kouame