Fiorentina, i convocati di Italiano per la Salernitana

Ecco i convocati di Italiano per la partita di domani (stadio Franchi, ore 15) contro la Salernitana. Rientrano Mandragora e Bonaventura, oltre a Kayode che ha già giocato 45 minuti in Conference. Terzo portiere Vannucchi, con Martinelli out. Comuzzo assente, ha giocato oggi con la Primavera:

Portieri: Terracciano, Christensen, Vannucchi.

Difensori: Biraghi, Kayode, Quarta, Milenkovic, Mina, Parisi, N. Pierozzi, Ranieri.

Centrocampisti: Arthur, Barak, Maxime Lopez, Infantino, Duncan, Amatucci, Mandragora, Bonaventura.

Attaccanti: Sottil, Nzola, Kouame, Beltran, Brekalo, Ikone, Nico Gonzalez

Foto: Instagram Fiorentina