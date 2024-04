Fiorentina, i convocati di Italiano per la Juventus

La Fiorentina ha pubblicato l’elenco dei calciatori viola che Vincenzo Italiano ha convocato per la partita di Torino contro la Juventus. Rispetto alla gara con il Milan rientrano Bonaventura che ha scontato la squalifica in campionato e Christensen recuperato dall’infortunio, già presenti mercoledì in Coppa. C’è Quarta nonostante non sia ancora al meglio della condizione.

Portieri: Christensen, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Faraoni, Kayode, Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri,

Centrocampisti: Barak, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora, Arthur, Sottil.

Attaccanti: Belotti, Beltran, Gonzalez, Ikoné, Kouamé, Nzola,

Foto: Instagram Fiorentina