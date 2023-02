Fiorentina, i convocati di Italiano per la Juve. Out Barak

Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Juve di domani sera.

Non ci sarà Barak, per una sindrome gastro-intestinale.

Questa la lista completa:

Portieri: Cerofolini, Sirigu, Terracciano

Difensori: Biraghi, Dodo, Martinez Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Amrabat, Bianco, Bonaventura, Castrovilli, Duncan

Attaccanti: Brekalo, Nico Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Cabral, Saponara

Foto: twitter Fiorentina