Fiorentina, i convocati di Italiano per il Sivasspor

Con la squadra già partita per la Turchia in vista della gara di ritorno contro il Sivasspor dopo la vittoria per 1-0 ottenuta in casa nell’andata degli ottavi di finale di Conference League, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati. Out lo squalificato Biraghi, così come l’infortunato Terzic. Assente anche Sottil a causa di una botta in allenamento. Ecco la lista completa:

Portieri: Cerofolini, Sirigu, Terracciano

Difensori: Dodo, Igor, Quarta, Milenkovic, Ranieri, Venuti

Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Mandragora

Attaccanti: Brekalo, Nico Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Cabral, Saponara

Foto: Instagram Fiorentina