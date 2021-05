Fiorentina, i convocati di Iachini per la Lazio: torna Kokorin

La Fiorentina ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida contro la Lazio, in programma domani sera al Franchi alle 20.45. Out lo squalificato Igor e l’infortunato Borja Valero, c’è Kokorin.

Questa la lista completa:

Portieri: Dragowski, Terracciano, Rosati.

Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Malcuit, Martinez Quarta, Maxi Oliveira, Milenkovic, Pezzella, Venuti, Ponsi.

Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Pulgar.

Attaccanti: Callejon, Kokorin, Kouame, Montiel, Ribery, Vlahovic.

Foto: Twitter uff. Fiorentina