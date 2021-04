Fiorentina, i convocati di Iachini per il Verona

Domani la gara tra Verona e Fiorentina aprirà la 32a giornata di Serie A.

Dopo il ritiro, Iachini ha reso noti i convocati in casa Fiorentina per la sfida agli scaligeri.

Non recupera Kokorin, mentre tra gli assenti figura Borja Valero. Figura in lista anche Milenkovic, nonostante il giocatore sia squalificato e dunque non potrà scendere in campo con i compagni, con l’intento di fare gruppo per una partita delicata e importantissima per i viola.

Ecco la lista completa:

Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano

Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Malcuit, Quarta, Milenkovic, Maxi Olivera, Pezzella, Venuti

Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Pulgar

Attaccanti: Callejon, Kouamé, Montiel, Ribery, Vlahovic

Foto: Sito Fiorentina