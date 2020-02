Fiorentina, i convocati di Iachini per il Milan: ci sono Chiesa e Vlahovic

Dal sito ufficiale della Fiorentina arriva la lista dei convocati di Giuseppe Iachini per la gara di domani contro il Milan al Franchi. Assenti Ribery per infortunio e Badelj per squalifica. A seguire l’elenco completo:

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano

Difensori: Caceres, Dalbert, Dalle Mura, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Agudelo, Benassi, Castrovilli, Duncan, Pulgar

Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Ghezzal, Sottil, Vlahovic

Foto: Fiorentina Twitter