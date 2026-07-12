Fiorentina, i convocati di Grosso per il ritiro: ci sono Dragusin e Atta

12/07/2026 | 19:28:13

Fabio Grosso ha diramato la lista dei convocati per il ritiro della Fiorentina. Ci sono subito i nuovi acquisti Dragusin e Atta.

La nota:

Portieri: Christensen, De Gea, Fei, Lezzerini.

Difensori: Balbo, Beldenti, Comuzzo, Dodo, Dragusin, Viery, Fortini, Moreno, Ranieri, Melani, Perrotti.

Centrocampisti: Atta, Brescianini, Croci, Deli, Fabbian, Fagioli, Mandragora, Ndour, Sohm, Pirrò.

Attaccanti: Egharevba, Gudmundsson, Kean, Piccoli.

Foto: sito Fiorentina