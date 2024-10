Fine del calvario per Albert Gudmundsson: il Tribunale di Reykjavik ha dichiarato innocente il fantasista della Fiorentina. La sentenza è arrivata in questi minuti, l’attaccante islandese della Fiorentina è risultato innocente verso l’accusa di “cattiva condotta sessuale” che lo vedeva coinvolto, per alcuni fatti risalenti all’estate 2023.

Foto: Instagram Fiorentina