Fiorentina, gol e assist per Gudmundsson in Nazionale. Poi esce per infortunio

06/09/2025 | 00:05:34

Serata agrodolce per Albert Gudmundsson con la sua Islanda, che ha vinto 5-0 contro l’Azerbaigian. L’asso della Fiorentina, schierato dal 1′ , serve un assist a Pálsson per il vantaggio. Al 53′ ci prova con un tiro da fuori, ma la conclusione termina sul fondo. Al 66′ sigla il quarto gol dell’Islanda, ma dopo aver tirato in porta, è stato travolto da un avversario finendo per mettere male il piede. Per questo dopo due minuti è stato sostituito. Da valutare le condizioni del giocatore, ma per lui dovrebbe trattarsi solo di una botta.

Foto: Instagram Fiorentina