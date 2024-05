Fiorentina: gli incassi dalla Conference League 2023-2024

La Fiorentina non è riuscita a conquistare il trofeo venendo trafitta dalla rete di El Kaabi che ha assegnato il trofeo al club greco. Tuttavia il percorso dei viola nella competizione ha fruttato degli incassi importanti nelle casse del club gigliato. Sono tante le voci da prendere in considerazione, dalle quote fisse di ogni squadra a quelle più specifiche in base ai risultati ottenuti dalla squadra di Italiano. La stima è stata riportata da Calcio e Finanza. Le cifre sono sicuramente distanti da quelle delle altre competizioni europee, tuttavia ai viola spetta un bonus partecipazione di 2,94 milioni di euro, a cui vanno aggiunti 1,34 milioni del ranking storico, i 2,6 milioni del market pool. Senza dimenticare i bonus per i risultati: si va da quelli per la singola partita a quelli per il primo posto nel girone fino a quelli del passaggio del turno.

Foto: instagram Fiorentina