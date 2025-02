Fiorentina-Genoa: i convocati di Raffaele Palladino

Fiorentina e Genoa sono pronta ad affrontarsi nel match valido per il 23° turno di Serie A. Oggi, alle ore 15:00, le due squadre scenderanno in campo al Franchi. A tal proposito il tecnico della Viola, Raffaele Palladino, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di campionato.

PORTIERI: De Gea, Terracciano, Martinelli.

DIFENSORI: Comuzzo, Dodo, Gosens, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri, Valentini.

CENTROCAMPISTI: Folorunsho, Harder, Mandragora, Richardson, Rubino.

ATTACCANTI: Beltran, Caprini, Gudmundsson, Kean, Kouame, Sottil.

FOTO: Instagram Palladino