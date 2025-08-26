Il retroscena: Fiorentina, muro per Fortini. E Lamptey sempre in lizza

26/08/2025 | 13:47:52

Il nuovo agente di Niccolò Fortini ha provato a trovare una sistemazione al suo assistito classe 2006. E ovviamente a chi ha offerto Fortini? Prima al Milan e poi al Torino, ma ha dovuto fare i conti con un muro altissimo, quello della Fiorentina. Soprattutto il club granata ci ha provato con forza nelle ultime ore, nulla da fare. Non è una questione di formule, è una questione che la Fiorentina intende tenere Fortini e non ci sono perplessità in questo senso. Intanto i viola vanno avanti per Lamptey, terzino destro in scadenza di contratto con il Brighton.

Foto: Instagram Fortini