Fiorentina: “Fiducia a tempo per Iachini, le scelte non convincono”

Spazio dedicato alla Fiorentina sulla Gazzetta dello Sport che parla di un possibile cambio in panchina, così recita il titolo: “Le scelte di Iachini non convincono il club, fiducia a tempo”.

Il tecnico viola Giuseppe Iachini ha preso delle scelte nella trasferta sfortunata di Roma che non sono piaciute alla dirigenza, molto della sua permanenza a Firenze dipende dalla partita contro il Parma.

Foto: Twitter Fiorentina