Fiorentina, festa rovinata: super Raimondo e 3-0 Frosinone. Berardi decisivo, il Sassuolo piega il Toro. Tris Udinese a Monza

29/08/2026 | 20:30:45

La Fiorentina crolla nella giornata di festa per i cento anni. Il Frosinone dilaga 3.0 al Franchi con una super doppietta di Raimondo e il gol di testa di Bracaglia, la squadra di Grosso completamente da rivedere, dopo un primo tempo impreciso ma nel quale ha subito il secondo gol nel momento migliore. Vince l’Udinese in casa del Monza, a Juric non bastano i gol di Colpani e Varela, le reti di Piotrowski, Kamara ed Ekkelenkamp regalano la prima vittoria ai friulani. Il Sassuolo di Aquilani ottiene i primi tre punti, Volpato e Berardi regalano la vittoria, non basta il momentaneo pari di Comuzzo, finisce 2-1.

foto x fiorentina