Prima della sfida contro la Puskas Akademia in Conference League, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione legata a Nico Gonzalez: “Mancano otto giorni, non ci sono ancora le condizioni per fare l’operazione. Noi non abbiamo necessità di dare via Nico. Vedremo cosa succederà in questi ultimi giorni”.

Foto: Instagram Fiorentina